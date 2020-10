Meciul Romania - Norvegia, primul cu spectatori pe timp de pandemie? Ministrul Ionut Stroe a oferit detalii

"Prima evaluare in raport cu decizia de revenire a spectatorilor va fi dupa 1 octombrie. Impreuna cu Ministerul Sanatatii vom evalua impactul redeschiderii scolilor. Probabil ca saptamana viitoare vom concluziona si atunci vom putea oferi o informatie vizavi de perspectiva redeschiderii stadioanelor. Mi-ar placea sa incepem cu competitiile care nu au o frecventa foarte mare a meciurilor. De exemplu poate Romania - Norvegia din 15 noiembrie sa fie primul meci la care sa permitem accesul spectatorilor. Ar putea fi un reper, urmand ca progresiv, treptat si controlat sa ajungem sa deschidem si la Liga I si alte competitii. Ca sa vedem cum se poate realiza din punct de vedere logistic, organizatoric. Noi vom emite normele, dar sa stiti ca legea nu te protejeaza de COVID. Nerespectarea ei te pune in pericol. Un exercitiu la meciul nationalei poate ar desteleni aceasta situatie si ne-ar da si noua o masura a modului in care se pot desfasura anumite lucruri.", a spus ministrul la Pro Sport Live, conform agerpres.ro.El a explicat ca principala problema a revenirii spectatorilor este reprezentata de intrarea si iesirea acestora de pe arene."Distantarea sau asezarea ar fi cea mai mica problema vizavi de revenirea spectatorilor pe stadioane. Exista in momentul de fata un scenariu in norme pe care il avem pregatit... si noi ne dorim la fel ca si spectatorii, ca si cluburile, ca si sportivii. Deci scenariul este pregatit. Singurul factor de care depindem este aceasta cifra, aceasta rata de raspandire comunitara a coronavirusului. Deci dificultatea nu este legata de asezarea spectatorilor. Pentru ca daca ''mapezi'' digital stadionul, daca faci rezervari online si daca iti asiguri un control cu o echipa mai mare de stewarzi in arena atunci lucrurile ar trebui sa fie OK. Problema este momentul de afluire si defluire a spectatorilor. Deci cum intra si cum ies din stadion. Acest acces trebuie sa fie unul controlat si riguros definit. Bucuria sustinerii propriei echipe, emotia golului si altele ar putea reprezenta momente in care nu se vor mai reprezenta aceste reguli. Asa ca aceasta asumare de responsabilitate ar trebui sa fie partajata", a mentionat Stroe."Eu am urmarit ce se intampla in Germania, iar acolo s-a dat drumul doar in anumite zone unde rata infectarilor e foarte jos. Deci nu toate meciurile din Bundesliga se disputa cu spectatori. Dar exista anumite trasee, seamana foarte mult cu ceea ce se intampla in aeroporturi. De aceea a doua responsabilitate este aceea a organizatorului de competitii. LPF si FRF trebuie sa fie cei care impun aceste reguli, le transmit si le conditioneaza cluburilor accesul spectatorilor de respectarea acestor masuri. Cea mai importata responsabilitate vine insa din zona spectatorilor. Conformarea voluntara ar rezolva in foarte mare masura aceste dificultati", a adaugat Ionut Stroe.Competitiile sportive din Romania, intrerupte la inceputul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, s-au reluat la 13 iunie, cand au fost organizate primele meciuri din Liga I la fotbal. Ulterior s-au reluat concursurile si la alte discipline sportive, insa la toate accesul spectatorilor a fost interzis, conform restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei.