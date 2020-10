FRF a anuntat locul de disputare a amicalului Romania - Belarus. Care e miza majora a meciului

Conform news.ro, meciul se va disputa la Ploiesti, de la ora 19:00, iar partida va fi transmisa live de PRO X si Radio Romania Actualitati.Romania joaca pe 11 noiembrie acasa aceasta partida amicala, apoi pe 15 noiembrie, cu Norvegia in Liga Natiunilor (Arena Nationala - Bucuresti) si apoi, pe 18 noiembrie, cu Irlanda de Nord, la Belfast, in aceeasi competitie.Miza majora a acestei "triple" o constituie faptul ca rezultatele vor influenta direct clasamentul FIFA la final de noiembrie, adica cel in baza caruia se vor fixa urnele valorice pentru tragerea la sorti a preliminariilor CM 2022 care debuteaza in primavara.In aceeasi saptamana, pe 17 noiembrie, Romania U21 intalneste Danemarca pe "Ilie Oana" din Ploiesti, meci decisiv pentru calificarea la EURO U21 de anul viitor.Belarus ocupa locul 90 in clasamentul FIFA. A pierdut semifinala play-off-ului pentru EURO 2020 in Georgia, 0-1. In Liga Natiunilor, in aceasta toamna, a jucat cu Albania (0-2 acasa), Kazahstan (2-1 in deplasare), Lituania (2-2 in deplasare) si din nou Kazahstan (2-0 acasa).Tricolorii au intalnit de patru ori pana acum Belarus, reusind doua victorii si doua remize.