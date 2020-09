Romania si-a depus candidatura pentru organizarea unui turneu final european. Meciuri pe 8 stadioane din 4 orase

Competitia continentala se desfasoara incepand din 1978, iar editia din 2023 ar fi cea cu numarul 24. Pana in prezent, cele mai multe titluri continentale la aceasta categorie de varsta le au Italia si Spania, cate 5, fiind urmate de Anglia, Rusia, Olanda si Germania, fiecare cu cate doua.Romania a bifat pana acum doua participari, in 1998 si in 2019, iar pentru editia din 2021 tricolorii U21 pregatiti de Adrian Mutu sunt la trei meciuri distanta de o noua calificare.La Euro U21 participa, incepand de la editia de anul viitor ce va fi gazduita de Ungaria si Slovenia, 16 echipe. Acestea sunt impartite in 4 grupe, iar cele mai bune doua clasate se califica in sferturile de finala.UEFA va anunta gazda turneului final din 2023 in luna decembrie. In cazul in care Romania va obtine organizarea EURO U21, cele 31 de partide vor fi gazduite pe 8 stadioane din patru orase, Bucuresti, Giurgiu, Ploiesti si Cluj-Napoca: Arena Nationala - Bucuresti, Ghencea - Bucuresti, Giulesti - Bucuresti, Arcul de Triumf - Bucuresti, "Marin Anastasovici" - Giurgiu, "Ilie Oana" - Ploiesti, Cluj Arena - Cluj-Napoca, "Dr. Constantin Radulescu" - Cluj-Napoca.