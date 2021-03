FOTO SI VIDEO Uluitor. Cum arata si ce face fostul fotbalisti brazilian Romario la 55 de ani

Fostul fotbalist participa la campionate de fotbal - tenis pe plaja, unde este unul dintre cei mai buni jucatori Chiar daca este trecut bine de varsta tineretii, Romario de Souza Faria arata un fizic de invidiat. Fostul fotbalist al Barcelonei isi mentine conditia fizica prin mult sport si o mancare sanatoasa.Romario cu un prieten. FOTO: Instagram / romariofariaRetras din fotbal, Romario este un politician cunoscut al Braziliei. In 2010, el a fost ales deputat in Parlamentul tarii.Romario a fost unul dintre cei mai mari atacanti brazilieni. El a castigat Campionatul Mondial de fotbal cu nationala Selecao in 1994, in SUA, turneu la care a marcat cinci goluri Romario. FOTO: Instagram / romariofariaRomario. FOTO: Instagram / romariofariaCITESTE SI: