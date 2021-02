Antrenorul Barcelonei, despre sumele colosale din contractul lui Messi: "Probabil unii vor sa-i faca rau lui Leo"

"Sincer sa fiu, nu stiu (n.r. - daca Messi va dori sa plece dupa ce i s-a facut public contractul). Trebuie doar sa incercam sa aflam cum a putut fi dezvaluit in presa. Eu, ca antrenor, si jucatorii trebuie sa incercam sa ne concentram asupra sezonului nostru. In ultima vreme, am jucat bine, am castigat meciuri si trebuie sa continuam. Nu ne putem pierde concentrarea din cauza acestei probleme", a psu Koeman."Acestea sunt lucruri care se intampla, desi nu ar trebui. Dar stim ca se poate intampla in mass-media si aceste lucruri sunt complicate. Probabil, unii vor sa faca rau Barcelonei sau lui Leo. Noi trebuie doar sa ne concentram pe treaba noastra de a juca bine si de a castiga meciuri", a completat Koeman, potrivit lequipe.fr.Contractul "faraonic" pe patru sezoane, de aproximativ 138 de milioane de euro brut pe an (75 de milioane net), incheiat cu fostul presedinte Josep Maria Bartomeu, este la originea problemelor financiare ale clubului catalan.Acordul prevede o prima de reinnoire de 115 milioane de euro si alta de "fidelitate" de 78 de milioane de euro.Contractul, din care Messi a incasat pana in prezent 92 la suta, este descris de El Mundo ca fiind cel mai mare din istoria sportului, intr-un moment in care clubul catalan trece printr-o grava criza financiara.La 12 ianuarie, cotidianul La Vanguardia a scris ca gruparea spaniola a acumulat aproape un miliard de euro datorii si ca ar trebui sa ramburseze 420 de milioane de euro inainte de sfarsitul anului 2021.Citeste si: