Ronaldo brazilianul, fotbalistul cu două zile de naștere! Elogiat de Barcelona, Real Madrid, AC Milan și Inter: cele mai tari goluri VIDEO

Toată lumea îl iubește pe Ronaldo “Il Fenomeno”, fotbalistul care a adus Braziliei Cupa Mondială din 2002, și care a jucat pentru cluburi rivale din Spania și Italia.

Barcelona, Inter, Milan, Real Madrid, UEFA, toată lumea îl felicită azi pe Ronaldo Nazario da Lima, care împlinește 45 de ani!

Oficial, ziua lui de naștere e azi, 22 septembrie. În realitate, el e născut pe 18 septembrie, însă, întocmai cum se mai întâmpla și în România, tatăl său l-a declarat câteva zile mai târziu. Pentru a evita o amendă, tatăl lui Ronaldo a afirmat la registratură că fiul lui s-a născut în acea zi.

Ronaldo este prins în această perioadă cu treaba la Real Valladolid, clubul din liga a doua spaniolă al cărui președinte și proprietar este este. Din păcate, Valladolid are trei înfrângeri la rând și revenirea în La Liga este îndepărtată.

