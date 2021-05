Ce fotbalist de top il copiaza la indigo pe Cristiano Ronaldo: "E sedus de el!"

Citeste si: Fata lui Guardiola se iubeste cu un fotbalist celebru din Premier League Cristiano Ronaldo este dedicat suta la suta programului sau, care tine nu doar de efectuarea unor exercitii fizice, dar si de o dieta stricta. Cotidianul spanol AS scrie ca cel care il copiaza pas cu pas este norvegianul Erling Haaland, jucatorul de top al Borussiei Dortmund, care cel mai probabil se va transfera in aceasta vara la o echipa si mai mare."Sunt un fotbalist datorita lui Cristino", a declarat Haaland, iar spaniolii scriu ca atacantul urmeaza intocmai rutina Cristiano. "Haaland e sedus de modelul Cristiano, de cariera acestuia si de puterea fizica a portughezului care face diferenta. Haaland a lasat deoparte junk-food-ul si merge pe o dieta cu mult peste, in stilul Ronaldo", noteaza AS.Totodata, Haaland foloseste ultimele tehnologii in materie de recuperare si chiar a investit intr-o companie care se ocupa cu refacerea rapida a muschilor dupa efort.