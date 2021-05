Trofeu de consolare pentru Juventus: ce a declarat Ronaldo la final

Non potrei essere piu felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino Alla Fine! Forza Juve! 🏆🏳️🏴🙏🏽 pic.twitter.com/KAOOCQJvhK - Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2021

Pentru Juventus au marcat Kulusevski (31) si Chiesa (73).Golul echipei Atalanta a fost inscris de Malinovskyi, in minutul 41.La Juventus, Radu Dragusin nu a fost in lotul pentru acest meci.La finalul partidei, Ronaldo , despre care s-a spus ca va pleca de la Torino la finalul acestui sezon, a transmis un mesaj pe retele sociale. "N-as putea sa fiu mai fericit pentru ca am mai castigat un trofeu pentru acest club mare! Pana la final! Forza Juve!"Juve mai are de jucat un singur meci in acest sezon, pe terenul Bolognei, in ultima runda din Serie A. Deocamdata e pe 5 in campionat , in afara locurilor de Champions League.