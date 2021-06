A "rasuflat" numele viitoarei echipe la care va evolua Cristiano Ronaldo

Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain l-a contactat pe atacantul portughez Cristiano Ronaldo , care doreste sa se desparta in aceasta vara de echipa italiana Juventus Torino, la care evolueaza din 2018, anunta cotidianul sportiv spaniol AS, in general bine informat in privinta fostului star al lui Real Madrid Publicatia madrilena precizeaza ca " PSG a initiat contactele cu anturajul atacantului, pentru ca acesta sa joace in sezonul urmator la Paris, o miscare pe care Cristiano o vede cu ochi buni".Presedintele clubului francez, Nasser Al-Khelaifi, "vede in cvintuplul castigator al Balonului de Aur vedeta care, impreuna cu Neymar , poate castiga Liga Campionilor", mai scrie AS.Brazilianul Neymar a inflamat la randul sau zvonurile privind posibilul transfer al portughezului pe Parc des Princes, dupa ce a declarat: "Vreau sa joc alaturi de Cristiano Ronaldo. Am jucat deja alaturi de mari jucatori precum Messi si Mbappe. Insa nu am mai jucat pana acum impreuna cu Cristiano Ronaldo".Cristiano Ronaldo se grabeste sa-si gaseasca o noua echipa dupa ce Juventus Torino l-a numit in functia de antrenor principal pe Massimiliano Allegri, care nu il include pe portughez in planurile sale pentru sezonul viitor.Salariul urias al atacantului, de circa 30 milioane euro pe an, este un alt motiv pentru care oficialii clubului torinez nu s-ar opune plecarii lui Cristiano Ronaldo cu un an inainte de expirarea contractului sau cu "Batrana Doamna", conform presei italiene.