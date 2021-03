De 18 ani in top! Ce performanta incredibila a mai bifat Cristiano Ronaldo

Surpruinzator, luxemburghezii au fost cei care au deschis scorul, insa lusitanii au revenit prin golurile lui Jota, Ronaldo si Palinha. P entru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numarul 103 in tricoul Portugaliei din 173 de meciuri. Este doar al doilea om din lume care reuseste peste 100 de goluri pentru echipa nationala , primul fiind iranianul Ali Daei, cu 109 reusite.Mai mult de atat, pentru Ronaldo este al 18-lea an consecutiv in care bifeaza macar o reusita pentru nationala sa.2004-72005-22006-62007-52008-12009-12010-32011-72012-52013-102014-52015-32016-132017-112018-62019-142020-32021-1*Citeste si: