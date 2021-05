Cristiano Ronaldo l-a inclus pe romanul Dragusin in echipa castigatoare FOTO

Starul portughez, in varsta de 36 de ani, ramane cel mai important om al lui Juve, popularitatea sa fiind uriasa.In ultima sa postare din social media, Ronaldo isi prezinta echipa castigatoare de la antrenamente, in car apare si romanul Radu Dragusin, care a debutat anul acesta in tricoul lui Juventus.Dragusin (stanga sus) are 19 ani si doua meciuri la echipa mare a lui Juve.In fotografia postat de Ronaldo mai apar Cuadrado, Dybala, De Ligt, Bentacur sau Kulusevski