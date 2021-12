Mesajul lui Ronaldo după ce a depășit 800 de goluri în carieră

Cristiano Ronaldo a marcat golurile cu numărul 800 și 801 în carieră, reușind o dublă contra lui Arsenal Londra, care a adus victoria echipei sale, scor 3-2.

Târziu în noapte, portughezul de 36 de ani, a transmis un mesaj plin de modestie,anunțând că deja se concentrează la partida cu Crystal Palace.

”Suntem deja concentrați la următorul meci, nu e timp să sărbătorim! Victoria de astăzi a fost foarte importantă pentru a ne readuce pe drumul cel bun, dar mai e cale lungă până la destinație. Felicitări coechipierilor mei!”, a scris Cristiano Ronaldo, pe Twitter.

Our minds are already set on the next game, there’s no time to celebrate! Today’s win was very important to get back on track, but there’s still a long road to go until we reach our destination… Congrats to all my teammates, great spirit tonight! 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/XUFsOOGlws