Cristiano Ronaldo scrie istorie în fotbal! Nou record bătut de portughez

Portugalia a învins Luxemburg cu 5-0, în preliminariile CM 2022.

Ronaldo (36 de ani) a marcat două goluri din penalty, în minutele 8 şi 13, dar şi un al treilea gol în finalul partidei cu Luxemburg, stabilind noi recorduri la naţionala lusitanilor.

Starul lui Manchester United a marcat în total 115 goluri pentru naţională, în 182 partide.

De asemenea, el a înscris 53 de goluri pentru selecţionata ţării sale, în ultimele 51 de partide jucate și a ajuns la zece hatt-trickuri pentru națională.

⚡️ Ronaldo goal recap:

🟢 5 in 31 Sporting Lisbon games

⚪️ 450 in 438 Real Madrid games

⚫️ 101 in 134 Juventus games

🔴 123* in 298 Man United games

🇵🇹 115* in 182 Portugal caps

🏆 Not to mention 136 goals in 178 Champions League appearances, both all-time record figures. #CR7 pic.twitter.com/6SkFe1QYAc