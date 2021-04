Drumul de la bona platita cu 10 euro pe zi pana la celebritate! Viata iubitei lui Ronaldo, subiectul unui documentar pe Netflix

Documentarul va oferi fanilor o imagine cat mai clara asupra a ceea ce este viata intima a familiei Ronaldo Georgina si fotbalistul portughez au o fiica, Alana Martina, in varsta de trei ani, in timp ce Ronaldo este, de asemenea, tatal lui Cristiano Jr si al gemenilor Eva si Mateo.Georgina, care provine dintr-o familie argentiniano-spaniola, are 24,1 milioane de adepti, carora le-a impartasit: "Foarte incantata si fericita de acest nou proiect. Multumesc familiei! @Netflixes".Desi acum este una dintre cele mai faimoase femei din lume, Georgina nu a trait toata viata in lux. Tanara a plecat la 17 ani in Anglia si a muncit ca bona pentru o familie din Bristol unde castiga aproximativ 10 euro pe ora. Georgina si-a dorit foarte mult sa invete limba engleza pentru a putea lucra in magazinele de lux, lucru pe care l-a reusit in cele din urma.Dupa ce a invatat foarte bine limba engleza Georgina a revenit la Madrid si s-a angajat la Gucci. Mai exact a fost asistent de vanzari si avea un salariu de aproximativ 1200 de euro pe luna. Acest job i-a oferit oportunitatea de a-l cunoaste pe Cristiano Ronaldo , cu care s-a intalnit in timp ce acesta era la cumparaturi."Prima intalnire cu Cristiano a fost la Gucci, acolo unde lucram ca asistenta de vanzari. La cateva zile distanta ne-am intalnit din nou la un eveniment al brandului si am putut sa vorbim intr-o atmosfera mai relaxata, in afara mediului de munca. A fost dragoste la prima vedere pentru amandoi", a povestit ea.