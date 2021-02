Cristiano Ronaldo l-a depasit chiar si pe Pele

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has scored more goals than anyone in the history of football 🥇🙌 https://t.co/Zf7cZCLjxT pic.twitter.com/coaArvIWvo - MARCA in English (@MARCAinENGLISH) February 2, 2021

Prin cele doua reusite, Cristiano Ronaldo a atins la 22 de goluri in 23 de meciuri , in acest sezon si a devenit oficial cel mai bun marcator din istoria fotbalului , ajungand la borna 763.Astfel, portughezul i-a invins in clasamentul golgheterilor all-time pe Josef Bican si Pele, ambii cu cate 762 de goluri. Intr-un top 5, cei trei fotbalisti sunt urmati de Romario care are 740 de goluri si Leo Messi care are 720 de reusite. Cristiano Ronaldo are 19 sezoane ca jucator profesionist, in care a jucat 1043 de meciuri, a marcat 762 de goluri* Sporting: 31 meciuri - 5 goluri Manchester United : 292 meciuri - 118 goluri Real Madrid : 438 meciuri - 450 goluri* Juventus: 112 meciuri - 88 goluri* Portugalia: 170 meciuri - 102 goluriCiteste si