Ce salariu lunar i-a fixat Cristiano Ronaldo sotiei sale

Ronaldo si Georgina au devenit o familie si impreuna au o fetita, dar cu ei locuiesc si ceilalti trei copii ai portughezului.Presa spaniola dezvaluie ca CR7 ii ofera lunar suma de 85.000 de euro pentru cheltuieli personale, astfel incat iubita sa si poata satisface toate poftele.Iberica de 27 de ani, nascuta la Buenos Aires, a recunoscut ca ea se ocupa de mai toate treburile in casa, inclusiv gatitul."Cristiano nu gateste. Dupa ce se antreneaza toata dimineata, merita sa gaseasca la masa o farfurie cu mancare calda, pregatita cu dragoste. Avem bucatar si uneori gatesc eu. Iar schimbarea unui bec in casa noastra e aproape imposibila, pentru ca avem plafoane inalte.Mai bine sa aiba grija de el si sa se dedice la ce e bun. Ma ocup eu de restul. Rezolv totul. Imi place sa am grija de casa si de familia mea", a explicat partenera portughezului de la Juventus, pentru publicatia Sportweek.