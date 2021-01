Lovitura carierei. Antrenorul dat afara de Hagi de la Viitorul a semnat cu o fosta semifinalista de Champions League

Ibericul a stat doar trei luni la carma Viitorului, fiind dat afara de Hagi la finalul lunii noiembrie, in urma unei serii de rezultate nesatisfacatoare.Intors in tara sa natala, Ruben de la Barrera a primit o sansa nesperata de la formatia Deportivo La Coruna, campioana a Spaniei in anul 2000 si semifinalista de Champions League in stagiunea 2003-2004.Din pacate pentru galicieni, Deportivo a intrat in ultimii ani intr-o profunda criza financiara, echipa alunecand pana in a treia divizie spaniola. Fostul antrenor al Viitorului il va inlocui in functie pe Fernando Vazquez si va avea ca obiectiv revenirea in divizia secunda.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra