Situatia bizara in care s-a aflat eroul lui Villareal, din finala Europa League

Argentinianul a transformat ultimul penalty si apoi a aparat lovitura omologului sau De Gea, aducand primul trofeu in vitrina clubului.Pentru Rulli, un portar de 29 de ani, Europa League este cel mai important titlu, castigat intr-un sezon in care a fost mai mereu rezerva.Practic, in campionat , Rulli a aparat doar doua meciuri , in vreme ce concurentul sau, Sergio Asenjo, a fost titular in 36 de partide.Rulli a fost insa portarul lui Villereal in celelalte competitii, Cupa Spaniei si cupele europene, acolo unde a prins 18 meciuri, antrenorul Unai Emery, incercand astfel sa-i tina in priza si sa ii multumeasca pe amandoi.Rulli a mai jucat la Real Sociedad, Manchester City si Montpellier, iar in tara natala la Estudiantes si Maldonado.