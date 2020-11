Ryan Giggs, selectionerul Tarii Galilor, arestat pentru violenta domestica

Federatia galeza de fotbal (FAW) a indicat, la randul ei, prin intermediul unui comunicat, ca "este la curent in legatura cu un incident care il vizeaza pe antrenorul echipei nationale Ryan Giggs", adaugand insa ca nu va face niciun comentariu in aceasta faza.Potrivit ziarului The Sun, politia a fost chemata la locuinta fostului jucator emblematic al clubului Manchester United , duminica seara, dupa ce fost informata de existenta unor incidente.Ryan Giggs, in varsta de 46 ani, a fost apoi arestat si interogat pentru presupuse acte de violenta care au generat leziuni.Politia din Manchester a recunoscut, intr-un comunicat, ca a fost anuntata duminica seara ca o femeie in jur de 40 de ani a fost usor ranita, insa starea acesteia nu a necesitat tratament medical. "Un barbat in varsta de 46 ani a fost arestat", a adauga politia, fara alte detalii.Reprezentativa Tarii Galilor a anulat martea trecuta o conferinta de presa in cadrul careia Giggs urma sa comunice componenta lotului sau in vederea meciului amical cu Statele Unite, precum si a partidelor din Liga Natiunilor impotriva Irlandei si Finlandei, prevazute luna aceasta.Ryan Giggs a fost numit selectioner al Tarii Galilor in ianuarie 2018, dupa o cariera fabuloasa ca jucator, in cursul careia a cucerit cu Manchester United, intre altele, 13 titluri de campion al Angliei si doua trofee ale Ligii Campionilor. El a fost selectionat, totodata, de 64 de ori in nationala galeza.