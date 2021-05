Ironia maxima cu care compania aeriana Ryanair l-a "taxat" pe Jose Mourinho: "Un bagaj de mana ii e suficient"

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only Lire 14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6- Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021

"Jose va fi fericit sa afle ca in prezent zburam de la Londra la Roma de la doar 14,99 lire sterline. Din cauza lipsei sale de trofee cu Spurs, ne asteptam ca un bagaj de mana sa fie suficient pentru aceasta calatorie", se arata pe contul companiei aeriene irlandeze, alaturi de comunicatul echipei AS Roma, prin care anunta angajarea portughezului.La 19 aprilie, Jose Mourinho a fost dat afara din postul de manager al echipei Tottenham, dupa 17 de luni in functie, in care rezultatele formatiei au fost slabe.Dupa ce a venit in noiembrie 2019 la Londra, Tottenham a incheiat sezonul pe locul 6, de Liga Europa, pe care a parasit-o in optimi, dupa dubla mansa cu Dinamo Zagreb, si a lasat-o, anul acesta pe locul 7.Bilantul sau la Tottenham este cel mai slab din cariera de antrenor, doar 51 la suta de meciuri castigate in toate competitiile (44/86), cu exceptia sezonului 2001/2002, cand a antrenat pe Uniao Leiria (45 la suta), si niciun trofeu. In acest sezon, Tottenham a pierdut 13 meciuri sub conducerea lui Mourinho in toate competitiile, cele mai multe din cariera portughezului.La 58 de ani, tehnicianul demis luna trecuta de la Tottenham, va prelua echipa romana in locul compatriotului sau Paulo Fonseca (48 ani).Pentru Mourinho va fi a doua experienta in Italia, dupa ce a mai pregatit Inter Milano intre 2008 si 2010.El a semnat un contract valabil pana in 2024.