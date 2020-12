Doliu la Liga Profesionista de Fotbal. S-a stins din viata fostul observator Adrian Ionescu

Conform news.ro, Adrian Ionescu a lucrat peste doua decenii in cadrul LPF , ca ofiter de presa, dar si ca observator."Adrian Ionescu implinise 64 de ani in urma cu cateva zile, fiind nascut pe 7 decembrie 1956. Ziarist de o deosebita valoare, Adrian Ionescu si-a dedicat intreaga viata acestei meserii si fotbalului, pe care l-a slujit in ultimele peste doua decenii de viata in calitate de membru al Ligii Profesioniste", se arata pe site-ul LPF.Citeste si: Nadia Comaneci, imaginea perfectiunii la 59 de ani. Poza cu care "Zeita de la Montreal" si-a dat pe spate admiratorii