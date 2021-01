S-a terminat prima editie a Cupei Diego Maradona. Echipa legendara care a castigat trofeul

Boca a deschis scorul in minutul 64, prin mijlocasul columbian Edwin Cardona, insa Banfield a reusit sa egaleze in prelungirile reprizei secunde, prin Luciano Lollo (90+6), dupa ce gruparea din Buenos Aires a ramas in zece jucatori , in urma eliminarii lui Emmanuel Mas, care a vazut al doilea cartonas galben (87).Acesta este al 70-lea trofeu din istoria clubului Boca Juniors, la care a evoluat in timpul carierei sale si legendarul Diego Maradona, capitanul selectionatei Argentinei campioana mondiala in 1986, care a incetat din viata pe 25 noiembrie, la varsta de 60 ani, in urma unui stop cardiac."Aceasta cupa este un tribut adus lui Diego si sunt sigur ca va fi alaturi de noi atunci cand vom sarbatori victoria", a declarat dupa meci Ramon Abila, atacantul Bocai Juniors.Citeste si: Turcii de la Gaziantep au gasit antrenor in locul lui Sumudica. Cine ii va pregati pe romanii Maxim si Tosca