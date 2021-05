Detectorul de minciuni a dat-o de gol. Cine e blonda care s-a iubit cu un fotbalist de legenda al Realului, dar n-a vrut sa recunoasca FOTO

Tanara de 31 de ani e de origine argentiniana cu tata libanez si mama franceza. Pe langa faptul ca a devenit cunoscuta prin prezenta sa la diverse show-uri de televiziune, Samira face furori si cu aventurile sale amoroase.Astfel, pentru a clarifica relatia pe care o are in prezent cu un afacerist iberic, Samira Jalil a fost supusa in direct unui test cu detectorul de minciuni.Mult mai interesant e insa faptul ca moderatorii emisiunii au intrebat-o si despre o posibila idila pe care ar fi avut-o in trecut cu Guti, unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti care au evoluat la Real Madrid la inceputul anilor 2000 , cu 15 sezoane petrecute in tricoul "galacticilor"."Nu", a fost raspunsul hotarat pe care l-a dat femeia, insa poligraful a avut o alta parere. "Minte" a fost concluzia in urma careia Samira Jalil s-a schimbat putin la fata, usor rusinata de acest moment.