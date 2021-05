Mii de oameni au iesit pe strazi la Craiova pentru a sarbatori castigarea Cupei Romaniei. Fanii si cu fotbalistii au cantat impreuna in centrul orasului VIDEO

Fotbalistii Universitatii Craiova au sarbatorit cu fanii castigarea Cupei Romaniei. Universitatea Craiova a invins Astra Giurgiu in finala, 3-2, si a adus a opta Cupa in Banie.Suporterii olteni si -au dat intalnire la "Universitate", in Craiova, unde au facut show impreuna cu fotbalistii echipei.De masuri de distantare sociala nici nu poate fi vorba, mii de oameni inghesuindu-se pentru a fi aproape de jucatorii favoriti.