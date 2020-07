Sarbatoare la Kiev, dupa plecarea lui Mircea Lucescu: "Am reusit sa aparam onoarea clubului"

"Din informatiile pe care le avem, este foarte probabil ca Lucescu sa nu se mai intoarca in Ucraina.Nu ne vine sa ne bucuram inca, asa cum nu ne-a venit sa credem nici cand a fost numit in functie, atunci cand noi am fost primii care au dat vestea.Se pare ca reactia ultrasilor si a fanilor a contat. Am reusit sa aparam onoarea clubului, in timp ce conducerea a aratat o completa lipsa de intelegere a acestei situatii", este comunicatul dur al ultrasilor de la Dinamo Kiev.Mirca Lucescu semnase un contract pe 3 ani, cu Dinamo Kiev.