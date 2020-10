A intrat pe teren in minutul 80, dar a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucator al barajelor pentru Euro 2020

Introdus pe teren abia in minutul 80, Milinkovic-Savic a marcat ambele goluri ale Serbiei (82, 102) in fata adversarei Romaniei din Liga Natiunilor, conform agerpres.ro.Mijlocasul echipei italiene Lazio, in varsta de 25 de ani, a reusit joi primele sale goluri pentru formatia reprezentativa, la selectia cu numarul 17. Pe 12 noiembrie, cand sunt programate finalele barajelor, Serbia va primi vizita Scotiei.