Sase cazuri de coronavirus la Steaua Rosie Belgrad

Borjan este al saselea jucator care are coronavirus de la campioana Serbiei. Toti cei sase s-ar fi infecat cu noul virus in timpul derbyului cu Partizan, disputat cu aproape 30.000 de oameni in tribuna.In trecut, Milan Borjan a aparat si poarta celor de la FC Vaslui.