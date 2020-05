Mai multi fotbalisti din Premier League, testati pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

com

Au fost efectuate 748 de teste, iar rezultatele pozitive au venit de la trei cluburi , a anuntat liga, fara sa ofere alte amanunte.Testele au fost efectuate in cadrul unui proces menit sa faca posibila reluarea meciurilor in luna iunie. Luni, cele 20 de cluburi din elita fotbalului englez au aprobat in unanimitate un protocol medical ce le va permite jucatorilor sa reia antrenamentele incepand de marti dupa-amiaza, pastrand distanta sociala.Liga a indicat intr-un comunicat: "Premier League poate confirma ca, duminica 17 mai si luni 18 mai, 748 de jucatori si membri ai staff-urilor cluburilor au fost testati pentru Covid-19. Dintre acestia, sase au fost testati pozitiv, de la trei cluburi. Jucatorii sau membrii staff-urilor care au fost testati pozitiv se vor autoizola acum pentru o perioada de sapte zile."