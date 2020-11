Sase tricolori, exceptati de UEFA de la testarea Covid inainte de meciul cu Norvegia. Care e motivul

Potrivit normelor din protocolul UEFA, jucatorii care au fost testati negativ dupa o perioada in care au fost pozitivi la Covid sunt declarati vindecati si timp de 90 de zile de la testarea negativa nu mai sunt obligati sa efectueze alte testari suplimentare.Regula a fost implementata la recomandarile UPAP (UEFA Protocol Advisery Panel), entitate creata pentru consilierea forului continental pe probleme medicale legate de testarile COVID si compusa din virusologi, experti de laborator si medici cu experienta in acest domeniu."Astfel, de la testarea oficiala UEFA necesara disputarii partidei cu Norvegia de duminica vor fi exceptati 6 tricolori aflati in situatia descrisa mai sus, ne-a informat forul continental", se arata pe site-ul FRF. Nationala Romaniei va intalni Norvegia duminica seara, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, in grupele Ligii Natiunilor.Citeste si: Dennis Man a inceput razboiul psihologic cu Norvegia: "Nu mi-e frica de Haaland, vad ca-si face freza..."