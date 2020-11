VIDEO Un nou scandal de proportii cu Marius Sumudica in Turcia. A fost eliminat si s-a certat cu antrenorul advers

Pentru ca echipa sa a fost egalata in prelungirile partidei, dupa interventia arbitrajului video (VAR), Marius Sumudica a izbucnit pe marginea terenului si a fost eliminat de arbitri . Apoi, in drumul spre vestiare, romanul i-a adresat cuvinte dure antrenorului advers, care a ramas fara reactie, dupa cum se poate vedea mai jos.La gazde, Alin Tosca a fost integralist, iar Alexandru Maxim a jucat pana in minutul 75. Cei doi romani au primit cartonase galbene. Gaziantep FK ocupa locul cinci in clasament, cu 15 puncte, iar Yeni Malatyaspor este pe 11, cu 12 puncte. Lider este Alanyaspor, care are 20 de puncte si un joc mai putin.Citeste si: Triplu cosmar pentru Vlad Chiriches in meciul cu Inter. Gafa, autogol si accidentare in doar 45 de minute