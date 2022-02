Scandal de proportii in fotbalul spaniol: "Real a cumparat produse dopante"

Un scandal de proportii este pe cale sa izbucneasca in fotbalul spaniol dupa ce un fost conducator de club a dezvaluit ca respectiva echipa a cumparat produse folosite pentru dopaj.

Inaki Badiola, fostul conducator al formatiei Real Sociedad, sustine ca a descoperit in actele contabile ale echipei mai multe probe potrivit carora celebrul doctor Eufemiano Fuentes a primit sume importante de bani.

"Timp de sase ani Real a platit pentru produse dopante. 327.443 de euro au fost cheltuiti anual, facturati de Eufemiano Fuentes. Acel Eufemiano Fuentes, din 'Operatiunea Puerto', cel care livra medicamente la negru", a marturisit fostul presedinte al lui Real Sociedad.

Dezvaluirile acestuia vin la putine zile dupa ce insusi doctorul Fuentes a vorbit in fata judecatorilor.

"In 2006 am lucrat cu tot felul de sportivi. Atleti, fotbalisti, ciclisti, jucatori de tenis si boxeri", a spus Fuentes in timpul procesului sau.

In urma cu doi ani el a involburat serios apele in Spania declarand: "Daca as spune tot ce stiu, Spaniei i s-ar retrage titlul mondial din 2010." Atunci n-a vorbit, insa ar putea s-o faca acum pentru a scapa cu o pedeapsa mai usoara.

