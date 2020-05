Scandal de proportii in Liga a II-a: FC Arges solicita sanctionarea echipei Rapid

Ziare.

"Dupa ce in urma cu aproape doua saptamani autoritatile au ridicat starea de urgenta si au introdus starea de alerta, echipele de fotbal din Romania au primit unda verde pentru a-si putea relua antrenamentele cu conditia respectarii normelor de distantare sociala, asa cum prevede protocolul emis de Ministerul Sanatatii. Daca majoritatea cluburilor de Liga a II-a care sunt implicate in lupta pentru promovare au inteles care sunt regulile si fac antrenamente in grupuri de cate patru persoane, nu acelasi lucru se poate spune despre Rapid Bucuresti. Postul Telekom Sport a difuzat imagini de la un antrenament al giulestenilor in care se poate vedea foarte clar ca bucurestenii nu respecta prevederile din acest protocol. Pe imagini se vede clar cum nu mai putin de 18 persoane sunt comasate pe o jumatate de teren. Imaginile respective care au fost preluate de toate publicatiile centrale de sport au fost vazute si de conducatorii celorlalte echipe cu care ''visinii'' se lupta pentru promovarea in Liga I", se mentioneaza pe site-ul citat.Presedintele Consiliului de Administratie al clubului FC Arges, Cristian Gentea, a declarat ca daca Federatia Romana de Fotbal nu va lua masuri urgente pentru a nu se mai repeta aceasta situatie ia in calcul inclusiv retragerea echipei din play-off-ul de promovare in Liga I."Sunt total dezamagit de ce am vazut azi ca s-a intamplat la un antrenament al echipei Rapid Bucuresti. Imi pare sincer rau ca nu am insistat la ultima videoconferinta tinuta de FRF, sa adoptam niste masuri pentru cluburile care nu respecta protocolul la care am aderat totii, fara exceptie. Cred ca ce am vazut pune si FRF intr-o pozitie inconfortabila fata de Ministerul Sanatatii", a spus el."Ne chinuim la Pitesti sa punem la dispozitie 4 terenuri de antrenament, pe toata durata zilei, pentru a fi respectat protocolul, iar Rapid isi bate joc de noi! Nu stiu daca vom promova, am fost cei care am spus imediat ca solutia FRF indeplineste principiul de a dezavantaja cat mai putine cluburi, dar este clar ca UTA si Turris Turnu Magurele au motive sa fie suparate. Nici nu vom accepta ca unii sa se considere deasupra celorlalti, sau chiar deasupra legii. Luam in calcul chiar retragerea din competitie daca nu se iau masuri" a adaugat Gentea.Federatia Romana de Fotbal a stabilit prin Comitetul de Urgenta ca la nivelul Ligii a II-a, din cauza pandemiei de COVID-19, sa se mai dispute din acest sezon doar un play-off intre primele sase echipe din fruntea clasamentului: UTA Arad, CS Mioveni, Turris Turnu Magurele, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid.La finalul play-off-ului, primele doua echipe vor promova direct, cea de-a treia urmand sa dispute un baraj cu formatia clasata pe locul 12 in Liga I.