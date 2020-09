Scandal de proportii la nationala Angliei. Tinerii Greenwood si Foden, prinsi cu femei in cantonament. Decizie drastica a selectionerului Southgate

Totul s-a petrecut dupa meciul de sambata, in care Anglia a invins Islanda cu 1-0, la Reykljavik, in Liga Natiunilor. Inregistrarea video a fost facuta cunoscuta de publicatia islandeza DV, dupa ce fetele in cauza au distribuit clipuri video pe reteaua Snapchat, duminica.Ca toti componentii nationalei Angliei, Greenwood ( Manchester United ) si Foden ( Manchester City ), care si-au facut debutul in prima reprezentativa cu acest prilej, fac subiectul unor protocoale stricte pentru COVID-19, astfel incat sa evite regulile carantinei. Astfel, ei nu aveau voie sa se intalneasca cu nimeni din afara lotului echipei Angliei in timpul sederii in Islanda.Anglia va juca marti in deplasare cu Danemarca, iar selectionerul Gareth Southgate a anuntat astazi ca cei doi nu vor face parte din lot.Anglia a invins Islanda, viitoarea adversara a Romaniei in barajul pentru EURO 2020, cu 1-0, sambata, la Reykjavik, printr-un gol marcat de Raheem Sterling (90+2, din penalty). Islandezii puteau obtine egalul, dar Birkir Bjarnason a ratat o lovitura de pedeapsa (90+3), sutand peste poarta. Fiecare formatie a avut cate un jucator eliminat.