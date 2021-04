Cehia se revolta dupa ce un fotbalist de la Slavia Praga a primit o sanctiune drastica pentru rasism. Reactia dura a Presedintiei

"Vreau sa subliniez ca acuzatiile de rasism nu au fost dovedite. Chiar si un inspector UEFA a pus la indoiala daca Ondrej Kudela a facut remarca rasista", a scris Vladimir Mynar, in scrisoarea adresata UEFA, potrivit AFP."Ati condamnat un om respectabil fara cea mai mica dovada... doar pentru a raspunde scopurilor perverse ale unui grup mic de activisti si unui club incapabil sa castige pe teren", a continuat Mynar, care este un sustinator al Slaviei Praga."In mainile voastre, lupta impotriva rasismului s-a transformat in (...) ipocrizie, discriminare pozitiva si plecaciune ridicola in fata tendintelor idioate", a criticat el in continuare, adaugand ca presedintele Zeman si-a exprimat simpatia fata de toti cehii dezamagiti de aceasta decizie."Nu vom ingenunchea in fata voastra", a spus Vladimir Mynar.Fundasul ceh Ondrej Kudela, 34 de ani, coechipierul lui Nicusor Stanciu de la Slavia Praga, a fost suspendat zece meciuri dupa incidentul de rasism de la meciul cu Glagow Rangers, din Liga Europa. Si mijlocasul finlandez Glen Kamara, 25 de ani, de la Rangers, cel care a fost tinta rasismului jucatorului ceh, a primit trei jocuri de suspendare, pentru ca a ripostat, lovindu-l pe Kudela pe tunelul care duce la vestiare, dupa meci."In urma unei investigatii efectuate de un inspector de etica si disciplina al UEFA cu privire la incidentele care au avut loc in cadrul meciului din optimile de finala ale UEFA Europa League 2020/21 dintre Rangers FC si SK Slavia Praga, la 18 martie 2021, si procedura ulterioara deschisa impotriva lui Ondrej Kudela si Glen Kamara, Comisia de control, etica si disciplina a UEFA a luat urmatoarele decizii:- Il suspenda pe jucatorul SK Slavia Praga, Ondrej Kudela, pentru urmatoarele zece (10) meciuri de competitiile pentru cluburi si echipe reprezentative UEFA pentru care altfel ar fi eligibil sa joace, pentru comportament rasist, sanctiune care include suspendarea provizorie de un meci efectuata de jucator in timpul partidei din prima etapa a sfertului de finala al UEFA Europa League cu Arsenal FC, din 8 aprilie 2021.- Il suspenda pe jucatorul Rangers FC, Glen Kamara, pentru trei (3) meciuri din competitie de cluburi UEFA pentru care altfel ar fi eligibil sa joace, pentru agresarea unui alt jucator", a precizat UEFA.Kudela va rata turneul final al Euro-2020 in urma sanctiunii primite.Tehnicianul echipei Glasgow Rangers, Steven Gerrard, a declarat dupa meciul cu Slavia Praga, din optimile Ligii Europa, ca Glen Kamara i-a spus ca a fost tinta rasismului unuia dintre adversari.Incidentul mentionat de Gerrard a avut loc spre finalul partidei, cand Ondrej Kudela (Slavia) i-a spus ceva lui Kamara acoperindu-si gura, ceea ce i-a infuriat pe jucatorii de la Rangers."Jucatorul meu imi spune ca i s-au adresat cuvinte rasiste. Si este dezamagitor ca oamenii lor incearca sa-si apere jucatorul si spun ca mintim. Sunt nervos. Il stiu pe Glen si am suta la suta incredere in el. Jucatorul Slaviei a cauzat asta si trebuie sa se intample ceva rapid, dar nu este de competenta mea. Depinde de UEFA acum si sper ca nu va ignora situatia", a afirmat Steven Gerrard.Slavia Praga a negat orice jigniri rasiste ale jucatorului sau, sustinand ca Glen Kamara l-a atacat pe Kudela cu pumnii dupa intalnire.Miercuri, Rangers au salutat faptul ca UEFA i-a dat dreptate lui Glen Kamara, regretand totodata sanctiunea "severa" dictata impotriva mijlocasului sau.