Scandal monstru la Primaria Iasi pe marginea banilor pentru fotbal. Primarul Chirica, in razboi cu consilierii USR PLUS: "Nu fi nesimtit"

Primarul Mihai Chirica a explicat ca este necesara salvarea echipei de la retrogradarea din prima liga si a cerut acordarea unei noi sanse clubului din Copou."Maine (joi - n.r.), Poli Iasi joaca partida restanta cu Viitorul Constanta. Vreau sa mobilizam echipa. Suma reprezinta doar o gura de oxigen. Da, sunt tensiuni la club, exista tabere, dar nu e momentul acum sa transam lucrurile. Hai sa aratam intentia de a face performanta, apoi sa decidem la rece ce avem de facut", a declarat primarul PNL Mihai Chirica.Consilierii USR PLUS au acuzat inrautatirea situatiei de la clubul iesean din ultima perioada si au invocat faptul ca nu exista oameni profesionisti la conducerea clubului de fotbal."Am tot auzit placa asta cu alocarile de fonduri, ca altfel vine apocalipsa. Dar noi am tot dat bani si nu s-a schimbat nimic. Sunteti principalul responsabil, domnule primar", a spus consilierul USR PLUS, Razban Timofciuc.In replica, edilul Mihai Chirica i-a transmis pe un ton ridicat consilierului USR PLUS: "Nu fi nesimtit. Nu faci nimic. Puneti cruce fotbalului".In final, proiectul privind alocarea de fonduri pentru clubul de fotbal a fost respins, dupa ce reprezentantii USR PLUS au votat impotriva, iar consilierii PSD s-au abtinut.Primarul Mihai Chirica a acuzat in finalul sedintei ca USR PLUS a ingropat fotbalul iesean.Senatorul USR PLUS Marius Bodea a precizat, intr-un comunicat de presa, ca edilul Mihai Chirica nu mai are majoritate in consiliu, iar din acest motiv apeleaza la violenta verbala."Chirica bubuie de nervi in Consiliul Local, nu mai reuseste sa-si infraneze pornirile impotriva consilierilor locali USR PLUS. Nu are o majoritate care sa ii cante in struna si atunci apeleaza la violenta verbala. Argumentelor civilizate ale colegului nostru Razvan Timofciuc li s-a raspuns astfel: "nu fi nesimtit asa cum te stiu eu", "esti un isteric mincinos!" si asa mai departe. Pe mine nu ma mai mira iesirile golanesti ale acestui individ, iar mimarea dialogului pe care o face conjunctural nu il tine mult", a spus senatorul USR Marius Bodea.Totodata, Bodea considera ca Mihai Chirica a facut praf echipa de fotbal si ca edilul este principalul gropar al clubului.Politehnica Iasi ocupa ultimul loc in clasamentul primei ligi de fotbal, avand 19 puncte dupa 28 de meciuri jucate.