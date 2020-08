Scandal imens intre Craiova si CFR: "Ne gandim sa nu ne prezentam. Faceti-va testele, ca o sa pierdeti cu 3-0"

"Sa vedem daca se va disputa. Toata echipa noastra si jucatorii nostri se gandesc serios la a nu se prezenta. Motivele sunt cat se poate de serioase. Suntem speriati de ce s-a intamplat la Craiova in ultima perioada.Le e frica sa ia contact cu jucatorii de la Craiova. Au fost descoperite 3 cazuri de Covid-19, care au fost mari legaturi cu echipa.A fost preparatorul fizic, team-managerul si un antrenor secund.Prin protocolul creat intre MTS, FRF LPF si ministerul sanatatii, daca exista un caz de Covid-19, jucatorii sa fie testati la 7 zile. Asa s-a intamplat la CFR, la Dinamo , la Botosani, la Petrolul mai nou si la Astra.Noi am stat 10 zile fara sa ne antrenam. Ultima testare oficiala e pe data de 24 iulie. Azi e 3 august.Cum se poate ca DSP Dolj sa dea alta adresa, se le dea drept de joc? Cum sa ne spuneti noua ca antrenorul secund si team-managerul nu au legatura cu echipa? Luam in calcul sa facem plangere penala pentru DSP Dolj", a spus directorul sportiv, Bogdan Mara, la ProX.Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, nu a stat cu mainile in san si le-a raspuns clujenilor."Sa ii intrebam pe cei de la CFR cand s-au testat ei ultima data. Ei au facut ultima testare lunea trecuta, la ora 08.30.Sa nu uite sa o faca astazi, pentru ca altfel pierd cu 3-0.Gluma e gluma, dar conform protocolului trebuie sa le faca la 7 zile.Daca nu le fac astazi si nu vin cu aprobare, noi o sa cerem pierderea meciului la masa verde", a spus Rotaru la PROX.