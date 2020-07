Scandal imens la Barcelona. Messi: "Vom si pierde cu Napoli. Am fost slabi. Trebuie sa schimbam multe lucruri"

"V-am mai spus ca daca vom continua asa nu va fi suficient pentru Liga Campionilor, cum nu a fost de ajuns nici pentru La Liga. Trebuie sa schimbam multe lucruri daca vrem sa realizam ceva.Am pierdut titlul din cauza greselilor noastre, nu pentru ca Real Madrid a avut atat de multe reusite, asa cum spun multi.Jocul cu Osasuna a fost rezumatul perfect al intregului sezon. Echipa a fost slaba, fara vlaga.Am pierdut puncte pe care nu ar fi trebuit sa le ratam.Asta e rezumatul intregului an. Vom pierde si meciul cu Napoli daca ne prezentam la fel", a declarat Messi dupa ce Real Madrid a castigat titlul in Spania.Pe locul 2 la finalul sezonului in La Liga, Barcelona poate sa s-i ia revansa in optimile Champions League, acolo unde mai are de jucat returul, contra lui Napoli.