Scandal in Spania. Seful Barcelonei ataca : "VAR-ul favorizeaza mereu pe Real Madrid"

Antrenorul Realului, Zinedine Zidane , s-a declarat obosit de criticile pe care echipa lui le primeste."In mod normal, nu vreau sa discut despre asa ceva, dar cred ca este absurd sa sugerezi ca noi castigam intotdeauna datorita arbitrului", a spus el. Real Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Athletic Bilbao, in etapa a XXXIV-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.Sergio Ramos a marcat din penalti, in minutul 73, dupa ce lovitura de la 11 metri a fost dictata in urma consultarii VAR.In aceeasi etapa, FC Barcelona a invins, tot duminica, in deplasare, cu scorul de 4-1 (3-1), formatia Villarreal . In acest meci, cu ajutorul VAR a fost anulat un gol marcat de Messi, dupa ce s-a stabilit ca Vidal era in ofsaid.Real Madrid conduce in clasament, cu 77 de puncte, fiind urmata de FC Barcelona, cu 73 de puncte, cand mai sunt de jucat patru etape in LaLiga.