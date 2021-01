Scandal monstru la Dinamo. Un jucator s-a filmat in jacuzzi, cu doua femei si i-a injurat grosolan pe sefii spanioli

Intr-un material video intrat in posesia Prosport, Gueye s-a filmat la o petrecere intima, in jacuzzi, alaturi de doua femei, una dintre ele fiind cunoscuta mulatra Laurette. In videoclip, mijlocasul care are si cetatenie franceza este auzit cum ii injura ca la usa cortului pe sefii clubului."Nu sunt platit de Dinamo si ma doare in p...a de ei, ai vazut? Ai vazut, ai vazut negro...Astea doua sunt curvele mele, ai vazut? Imi bag p...a! Asa este frate, asa joc eu fotbal! Intelegi?", sunt vorbele urate pe care le-a rostit fotbalistul."Eram la o petrecere cu alcool, dar vreau in primul rand sa spun ca asta s-a intamplat acum doua luni. In acel moment eram foarte suparat si cu mintea pierduta, pentru ca nu eram platit de club si viata mea nu era una fericita. In momentul in care am venit la Dinamo mi s-au promis multe lucruri si nu s-a respectat nimic", a precizat ulterior fotbalistul, contactat de prosport.ro."M-am referit la cei care m-au adus aici, m-au mintit si mi-au facut viata un calvar. Am jucat si eu la Everton, la echipa nationala a Frantei si in Turcia, dar niciodata nu am trait asa ceva. Repet, vorbele mele au fost indreptate catre Cortacero si ai lui, nu catre fani sau echipa", a mai spus Gueye.