Scandalul anului in Premier League. Un fotbalist casatorit se ascunde de propriul copil: "Este foarte prost, cat de crud poti sa fii?"

Jacqueline, care locuieste la Milano, a oferit un interviu exploziv in celebra publicatie "The Sun", asteptandu-se astfel ca tatal fetitei sale sa faca un pas in fata si sa-si recunoasca aventura extraconjugala.Fara sa dezvaluie deocamdata identitatea jucatorului, sud-americanca a precizat: "Crede ca poate disparea, dar este foarte prost. Poti sa-mi intorci mie spatele, dar nu si fiicei noastre. I-am trimis poze si inregistrari video cu ea mergand si nici macar nu a raspuns"."Cat de crud poti sa fii? Ea e carnea si sangele lui, iar el o ignora. E acelasi om care insista ca e familist. E o gluma", a mai spus Jacqueline, decisa sa-si gaseasca dreptatea in justitie.