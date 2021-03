Scandal sexist de proportii. 600 de fotbaliste contra unui antrenor de Champions League. Pedeapsa ridicola primita de tehnician

In prezent la conducerea echipei secunde a clubului Borussia Monchengladbach, Vogel are insa la activ meciuri in Champions League la carma gruparii elvetiene FC Basel.Experienta acumulata in fotbalul mare nu l-a ajutat insa pe Vogel sa evite o situatie extrem de delicata, survenita dupa ce a jignit doua arbitre in timpul unei partide desfasurate in ligile inferioare germane. "Femeile n-au ce cauta in fotbal!" , s-a exprimat vehement Vogel, o izbucnire care n-a ramas fara efect. Astfel, asociatia jucatoarelor din Bundesliga 1 si 2, adica aproximativ 600 de femei, s-au unit sa ceara in mod oficial sanctionarea antrenorului pentru declaratii sexiste si discriminatorii.Federatia germana a analizat cazul si a luat o decizie cel putin ciudata. Astfel, pentru a-si repara greseala, tehnicianul e obligat ca in urmatoarele luni sa sustina sase sesiuni de antrenamente la echipele feminine de la clubul din care face parte. "E inadmisibil, asta nu e pedeapsa", au reactionat fotbalistele care l-au acuzat pe Vogel.Citeste si: