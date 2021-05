Vom avea doua echipe din play-out in cupele europene? Scenariu de cosmar pentru CSU Craiova

Astfel, din cele patru locuri rezervate Romaniei (una in Champions League si trei in Conference League, a treia competitie continentala), doua sunt rezervate pentru CFR Cluj si FCSB , care domina autoritar play-off-ul, urmand sa-si dispute titlul de campioana.In primul rand, daca Astra va castiga finala Cupei Romaniei (cel mai probabil cu Craiova, care joaca miercuri, de la 3-0, returul semifinalei cu Viitorul Pandurii Targu-Jiu), atunci giurgiuvenii vor obtine dreptul de a evolua in cupele europene.Va fi o situatie in care CSU Craiova (daca isi va pastra locul 3 in play-off, in batalia cu Sepsi) va fi trimisa la un "baraj" pentru Conference League cu reprezentanta play-out-ului, mai precis cu invingatoarea unui meci intre primele doua clasate care au licenta. In acest moment, e mai mult ca sigur ca aceasta confruntare va fi intre Chindia si FC Arges.Ca urmare, ar fi un scenariu de cosmar pentru Craiova ca oltenii sa piarda atat finala Cupei act si barajul pentru Europa, caz in care tara noastra va fi reprezentata in Conference League de doua echipe care s-au luptat pentru evitarea retrogradarii.