Schimbare importanta la reluarea Premier League

Premier League urmeaza astfel exemplul Bundesligii. Liga Germana de Fotbal (DFL) a permis luna trecuta echipelor din Bundesliga sa faca pana la cinci schimbari pe meci in loc de trei, pentru restul sezonului. In mai, International Board (IFAB), garantul regulilor jocului de fotbal, a modificat prevederile, dar a lasat la dispozitia organizatorilor competitiilor decizia privind momentul implementarii.De asemenea, cluburile din Premier League vor putea avea noua jucatori pe banca de rezerve, in loc de sapte.Premier League se va relua pe 17 iunie cu doua restante, Manchester City - Aston Villa si Arsenal - Sheffield United. Weekendul urmator, intre vineri 19 si luni 22, va avea loc prima din cele noua etape ramase.Premier League a anuntat miercuri ca 13 persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus.Echipele din Premier League au fost autorizate sa dispute meciuri amicale, cu respectarea unor protocoale sanitare stricte, in cadrul pregatirilor pentru reluarea sezonului.