Scrisoarea a II-a, de Igor Surkis: "Un marinar atat de experiementat este la carma. Speram ca legendarul Mircea Lucescu va avea pagina sa in aceasta cronica"

Patronul clubului i-a transmis o scrisoare antrenorului roman."Draga Mister,Un val de emotii din partea fanilor lui Dinamo nu poate decide viitorul echipei, care este gata pentru noi provocari sub conducerea dumneavoastra.Impreuna am luat o decizie grea. Dar a fost clara, responsabila si foarte motivata.Conducerea clubului v-a facut o oferta intelegand toate riscurile care ar aparea in randul fanilor legate de acest pas.Nu avem nicio indoiala ca dumneavoastra, dupa ce ati acceptat sa deveniti membru al familiei Dinamo, inainte de orice sunteti decis sa sa transpuneti bogata experienta si cunostintele de antrenor pentru victoriile care vor urma.Impreuna trebuie sa suportam multe furtuni media. Dar jucatorii dinamovisti se vor simti increzatori si confortabil atunci cand un marinar atat de experimentat si plin de realizari este la carma.Echipa actuala are un potential imens si o dorinta extraordinara de a arata ce poate. La randul sau, conducerea clubului este pregatita nu numai sa asculte dorintele staff-ului, ci si sa le puna in practica pentru a crea conditiile necesare pentru ca acesta sa atinga cele mai ambitioase obiective.Impreuna acceptam provocarile si impreuna vom continua sa scriem in istoria glorioasa a lui Dinamo. Speram ca legendarul Mircea Lucescu va avea pagina sa luminoasa in aceasta cronica. Sinergia noastra este cheia pentru viitoarele victorii.Al dumneavostra respectuos, Igor Surkis", i-a scris patronul lui Dinamo Kiev.