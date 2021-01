Se anunta vremuri grele la Dinamo. "Numai vorbe. Nu stiu ce are de gand Cortacero. Se trezeste dimineata si spune ce are in gand"

"Putin fotbal. La inceput daca credeam ca se poate juca pe teren, pe parcurs a fost foarte greu. A fost un teren inghetat si a fost destul de greu. Baietii s-au temut pentru integritatea lor. Trebuie sa vad ce s-a intamplat.Daca are instalatie ar trebui sa i se dea drumul. Se pot accidenta jucatorii pentru ca a fost un teren inghetat, nu aveai stabilitate.In fiecare an vorbim si intalnim aceeasi situatie. E foarte greu, si jucatorii adversi si jucatorii mei se plangeau de teren in vestiar. Nu avem stabilitate la nivel de club si e greu sa aduci jucatori . Cei din DDB fac eforturi sa nu mai plece jucatori", a spus Gane la Digi Sport.El l-a criticat din nou pe Pablo Cortacero: "Nu au intrat bani. Numai vorbe, nu stiu ce are de gand acest om. Se trezeste dimineata si spune ce are in gand. Din august nu a adus niciun leu aici. Singurul sprijin este in DDB, nu este usor.Eu nu m-am gandit sa renunt, incercam sa ramanem cat mai mult posibil aici, in acest moment ma preocupa faptul ca nu as vrea sa mai plece jucatori importanti. Sper sa mai aduc 2-3 jucatori".Formatia Dinamo a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I.Golul a fost marcat de Berisha, in minutul 65.CITESTE SI: