Se mai joaca meciul Romania - Norvegia? Nordicii nu mai pot pleca sambata seara spre Bucuresti

"Ultimele informatii dinspre Oslo: delegatia norvegiana nu a primit raspuns de la autoritati si, oricum ar evolua situatia in urmatoarele ore, nu va pleca in seara asta spre Romania", se arata pe site-ul FRF.In urma cu cateva ore, FRF anunta ca delegatia Norvegiei, care trebuia sa decoleze astazi spre Romania si sa aterizeze dupa-amiaza la Bucuresti, nu a putut pleca. Autoritatile nationale din tara nordica au decis sa nu permita iesirea jucatorilor si staff-ului din tara, in contextul situatiei influentate de pandemia COVID la lotul norvegian.Meciul Romania - Norvegia, din grupele Ligii Natiunilor, este programat duminica, la ora 21.45, pe Arena Nationala.Citeste si: Cosmin Olaroiu, mesaj pentru Razvan Burleanu: "Cred ca stie numarul meu"