Se schimba Liga 1. Burleanu: "Trecerea la 16 echipe va duce la o mult mai buna utilizare a datelor competitionale"

"FRF a propus de acum doi ani acest sistem cu 16 echipe. Noi vom fi de acord. Maine este aceasta Adunare Generala a LPF , iar pe 3 august avem Comitetul Executiv.Sa va spun avantajele unui sistem cu 16 echipe. Cand am facut analiza, s-au luat in considerare numarul de spectatori, audienta TV, miza echipelor. S-ar pastra acelasi sistem, play-off / play-out. Vrem ca fotbalul sa devina o caracteristica relevanta a societatii, iar de aici setam si sistemul.Acest sistem play-off / play-out este un sistem bun, dar are anumite dezavantaje. Daca vom avea trecerea la 16 echipe, vei avea o mult mai buna utilizare a datelor competitionale. Vrem sa introducem o punte de legatura intre play-off si play-out.Un alt avanataj al sistemului cu 16 echipe este o mai buna folosire a infrastructurii sportive si existenta mai multor oportunitati pentru jucatori si antrenori . Exista si dezavantaje, banii din drepturile TV vor fi impartiti la 16 echipe", a spus Razvan Burleanu, la ProX.La 30 iulie, va avea loc Adunarea Generala a LPF, in care se vor lua decizii legate de campionat