Sefii fotbalului romanesc vor 16 echipe, in Liga 1. Totul despre schimbarea fotbalului romanesc

Ce se propune mai exact:- 16 echipe la start- Sistem play off - playout- 315 de meciuri +3 baraje- Pe langa cele 30 de runde din sezonul regular, sistemul contine si o a doua etapa : Play-off cu 6 echipe care vor juca tur-retur si Play-out cu 10 echipe care vor juca doar un meci intre ele, dupa modelul implementat in sezonul2019/2020 in Play-off-ul de la Liga 2.- Deoarece in Play-out vor fi doar 9 jocuri, cinci echipe vor juca un meci in plus pe teren propriu.- Vor retrograda direct echipele ce vor termina Play-out-ul pe locurile 9 si 10, iar locul 8 va disputa un baraj dementinere/promovare in Liga 1 cu ocupanta locului 3 din Liga 2, anunta gsp.Pentru ca toate meciurile din Play-out sa aiba miza sportiva, se va juca o finala intre locul 1 si locul 2 din grupa dePlay-out. Castigatoarea va avea sansa unui joc impotriva echipei clasate pe ultimul loc care permite participarea in Europa, pentru a stabili echipa care va juca in preliminariile UEFA Europa League.Avantaje oferite de Federatia Romana de Fotbal:-Simularile arata ca un sistem cu saisprezece echipe se pliaza foarte bine pe necesitatile fotbalului romanesc.- Comparand rezultatele factorilor importanti, observam o crestere a veniturilor totale cu 13%. Numarul maxim de meciuri este de 41,mai mic decat cel al sistemului actual 42.- Din punct de vedere al calitatii sportive, simularile arata cresterea mediei ECI (Euro Club Index) in Liga I cu 32 de puncte. Rezultatelesimularilor sunt bazate pe calitatea sportiva si situatia financiara a cluburilor din Liga I si Liga II.- In plus, revenirea cluburilor de traditie in Liga I ar creste valoarea competitiei. Estimam o crestere cu 15% a tuturor factorilor, in cazul incare echipele de traditie vor reveni pe prima scena a fotbalului romanesc.- Prin pastrarea sistemului de Play-off si Play-out, lupta pentru intrarea in Play-off va oferi in continuare calitate finalului de sezon regular,iar meciurile din Play-off vor atrage un numar important de telespectatori si spectatori (atunci cand stadioanele se vor deschide).- Daca o echipa din Play-out sau ocupanta locului 5 din Play-off castiga Cupa Romaniei , atunci barajul se va disputacu locul 3 din Play-off, acest loc fiind ultimul calificabil pentru Europa League.- Play-out-ul ar avea si o alta miza pe langa cea de salvare de la retrogradare. Cea mai buna formatie va avea sansa de a evolua incupele europene, prin disputarea unui baraj cu formatia din Play-off clasata pe ultimul loc calificabil / rezervat pentru Europa League.- Continuarea cresterii numarului de jucatori romani la nivelul Ligii 1. In ultimii ani, numarul jucatorilor care practica fotbalul in Romania acrescut, iar acestia vor avea astfel sanse mai mari de a putea sa evolueze pentru unul dintre cluburile de fotbal din primul esalon. InLiga 1 am avut in sezonul 2014/2015 un procent de 67% jucatori romani, iar in sezonul 2019/2020 au fost 71% jucatori romani.- Vom avea mai multe cluburi stabile financiar la nivelul Ligii 1, ceea ce ajuta la dezvoltarea fotbalului romanesc.- Se va mari baza de suporteri ai echipelor din fotbalul profesionist.- Infrastructura fotbalistica din Romania s-a dezvoltat mult in ultima perioada si continua sa o faca. Astfel, vom putea folosi la nivelul Ligii1 stadioane construite recent sau aflate in curs de construire.Va creste impactul economic, social si de sanatate al fotbalului profesionist din Romania, precum si numarul de locuri de munca