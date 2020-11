Ramanerea lui Messi la FC Barcelona, prioritate pentru clubul catalan

Messi, sextuplu castigator al Balonului de Aur si golgheterul all-time al Barcelonei, a fost foarte aproape sa paraseasca clubul catalan in luna august, din cauza neintelegerilor cu Bartomeu, care a demisionat intre timp.Starul argentinian va putea pleca insa liber de contract de la Barca, echipa la care si-a petrecut intreaga cariera, in vara viitoare, daca cele doua parti nu vor ajunge la o intelegere in privinta unui nou acord pana la sfarsitul lunii iunie."Atunci cand esti suficient de norocos sa ai cel mai bun jucator din lume in echipa ta, trebuie sa pastrezi acel talent. Daca Messi pleaca la o rivala, nu vom gasi o alternativa cu usurinta, fiindca nu exista nicio alternativa pentru Messi. De aceea, pe termen scurt este crucial sa-l pastram", a declarat Font (48 ani), un om de afaceri din domeniul telecomunicatiilor."Insa, pentru noi asocierea dintre Messi si Barca este o relatie strategica si vrem sa ne asiguram ca vom crea conditii potrivit pentru ca Messi sa joace un rol in club chiar si dupa ce se retrage. Messi ar putea contribui cu multe idei", a adaugat Font.Pentru a-l convinge pe Messi sa ramana, in cazul alegerii sale in functia de presedinte, Victor Font doreste sa-l implice in proiectul sau si pe Xavi Hernandez , fostul capitan al Barcelonei, in prezent antrenor in Qatar, care a obtinut numeroase succese alaturi de argentinian pe Camp Nou."Xavi si Messi sunt prieteni, se cunosc foarte bine si au incredere unul in celalalt, iar acest lucru va fi esential", a mai spus candidatul la presedintia Barcelonei, club care se confrunta cu o grava criza financiara, agravata de pandemia de coronavirus.Victor Font este convins sa dragostea lui Messi fata de Barca, la care a sosit cand avea doar 13 ani, il va face sa isi reduca pretentiile salariale, pentru a continua sa joace pe Camp Nou."Lucrul bun in privinta lui Messi este ca iubeste clubul, la fel ca noi toti, si sunt sigur ca este dispus sa accepte o perspectiva pe termen lung si sa-si aduca contributia pentru ca clubul sa poata gestiona situatia pe termen scurt in cel mai bun mod posibila. Cand ai pe cineva ca Messi, care iubeste clubul si al carui club vrea sa-l pastreze inca multi ani, ai cadrul necesar pentru a regenera si a construi o echipa invingatoare", a conchis Victor Font.