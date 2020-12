Decizie radicala la Dinamo. Seful spaniol de la echipa a fost dat afara. Cine ii va lua locul

"Consiliul de Administratie Dinamo 1948 a decis astazi, in unanimitate, revocarea domnului Alejandro Couto Lago din functia de director general al societatii noastre", se mentioneaza in comunicatul citat.Alejandro Couto Lago ocupa postul de director general din 30 noiembrie 2020.FC Dinamo anunta ca pana la desemnarea unui nou director general, clubul va fi reprezentat in exclusivitate de Constantin Eftimescu (presedinte al Consiliului de Administratie) si Cornel Talnar (membru al Consiliului de Administratie) in raporturile cu Federatia Romana de Fotbal ( FRF ), Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ), institutiile bancare din Romania si partenerii gruparii.Tot luni, Consiliul de Administratie al clubului a luat in discutie un nou plan de redresare financiara, sportiva si administrativa pentru Dinamo Bucuresti, a precizat presedintele Constantin Eftimescu in comunicatul citat.In ultima perioada clubul Dinamo se confrunta cu mari probleme financiare, existand restante la plata salariilor jucatorilor, antrenorilor si celorlalti angajati pe mai multe luni. Conducerea reprezentata de Pablo Cortacero a anuntat in mai multe randuri ca va achita salariile, dar acest lucru nu s-a intamplat. Din cauza acestor probleme, antrenorul Cosmin Contra a plecat de la echipa, iar mai multi jucatori si-au depus memorii la comisiile Federatiei Romane de Fotbal si la FIFA pentru a deveni liberi de contract.Compania Benel International SA, reprezentata de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumatatea lunii august noul actionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti.Citeste si: Pustiul care a lasat America si castiga medalii pentru Romania. S-a mutat in tara natala a parintilor